Castro (RN) critica eliminación de “glosa republicana” por parte del Gobierno: “El Presidente Piñera les entregó US$ 700 millones libres”

En conversación con CNN Chile Radio, el presidente de la Cámara Baja aseguró que el Ejecutivo "no se hace cargo del problema ahora" por la eliminación de un monto de libre disposición para el próximo Gobierno.

El diputado y presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN) se refirió a la tramitación en el Congreso del Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En diálogo con CNN Chile Radio, Castro fue consultado sobre su evaluación de los principales ajustes presupuestarios del Ejecutivo.

Al respecto, señaló que “estamos recién analizando esto, pero partiendo por lo que es la ‘glosa republicana’ que se sacó, ya es un mal antecedente“.

Del mismo modo, apuntó a que “el Presidente Piñera entregó US$ 700 millones libres para que pudiese ver lo que cualquier gobierno quiere hacer, que es llevar a cabo su programa, establecer cuáles son sus prioridades”.

“Entonces, lo que siento yo que han hecho ellos es algo a lo Pilatos: que se han lavado las manos y simplemente han dicho ‘ustedes organicen y vean a quién le van a sacar’. No se han hecho ellos cargo de efectivamente hacer recortes donde se deben hacer independiente de lo que se hayan hecho y poder dejar un monto absolutamente libre”, añadió.

Respecto a la eliminación de la “glosa republicana”, recalcó que “yo creo que es malo. Lo ha reclamado desde la candidata del oficialismo (Jeannette Jara) hasta los candidatos de derecha. Han reclamado todo debido a lo poco democrático que implica esto”.

“Yo sé que ellos han dado la justificación y nos han permitido mayor o van a permitir mayor flexibilidad. Claro, de reasignaciones presupuestarias. Pero reasignaciones presupuestarias es decirle después a un ministerio ‘cuando yo asuma la presidencia, decirle yo le voy a sacar a usted porque me interesa más acá’. Ellos nos hacen cargo del problema ahora”, agregó el parlamentario.

Puedes ver la entrevista completa en el reproductor de video.