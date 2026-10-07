Caso Zaliasnik: Kaiser afirma que “el Presidente de la República tiene que limitar daños” y “que quizás sea mejor que retorne a Chile”

Siguen los cuestionamientos hacia el embajador de Chile en Israel, el abogado Gabriel Zaliasnik, luego de que el Ministerio Público confirmara que es investigado en calidad de imputado en una investigación derivada del caso Audio.

Así lo confirmó la la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien afirmó que el representante diplomático —nombrado en dicho cargo por el Presidente José Antonio Kast en junio pasado— es indagado por eventuales irregularidades en nombramientos del Poder Judicial.

Consultado por el tema en el podcast Cómo te lo Explico de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena Calderón, el excandidato presidencial Johannes Kaiser fue enfático en señalar que “yo creo que el Presidente de la República tiene que limitar daños”.

Ante la consulta de si eso se traduce en sacarlo del cargo, Kaiser insistió en que el Mandatario “tiene que limitar daños”, pero acotó que “evidentemente que yo diría que quizás sea mejor que retorne a Chile”.