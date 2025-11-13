Caso Sierra Bella: Tribunal declara inembargables los bienes de Municipalidad de Santiago tras demanda de dueña de exclínica

La resolución acogió los argumentos del equipo jurídico liderado por el alcalde Mario Desbordes (RN), que invocó la protección establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Un nuevo giro tuvo la controversia por la fallida compra de la Clínica Sierra Bella.

Este jueves, el 20° Juzgado Civil de Santiago resolvió que los bienes y recursos de la Municipalidad de Santiago son inembargables, acogiendo así la solicitud presentada por la actual administración del alcalde Mario Desbordes (RN).

La decisión judicial deja sin efecto el embargo que pesaba sobre las cuentas y propiedades del municipio, medida que había sido decretada tras la demanda interpuesta por la Inmobiliaria San Valentino SpA, dueña del recinto médico.

El tribunal coincidió con los argumentos del equipo jurídico municipal, que invocó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la cual protege de embargo los bienes y fondos destinados al funcionamiento de los servicios públicos.

El alcalde Desbordes valoró la decisión y aseguró que “se alzaron los embargos y hoy día no hay bienes embargados del municipio”.

Además, enfatizó que el equipo legal seguirá “peleando en todas las instancias posibles” para resguardar el patrimonio comunal.

El conflicto se originó durante la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler (PC), cuando se aprobó la compra de la clínica por más de $8.000 millones.

La operación fue frenada por la Contraloría General de la República al detectar un posible sobreprecio, lo que llevó a la empresa vendedora a demandar al municipio y exigir el pago de cerca de $9.300 millones, incluyendo intereses.