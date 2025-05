Caso ProCultura: Vicepresidente Elizalde dice que “no hay ninguna responsabilidad por parte de las autoridades de Gobierno”

Elizalde también sostuvo que el presidente Boric “ha sido claro y ha señalado además que está tranquilo, porque sabe lo que ha hecho”.

Este lunes, el vicepresidente Álvaro Elizalde se refirió a los antecedentes revelados respecto al caso ProCultura, descartando cualquier responsabilidad de miembros del gobierno.

Sus dichos se dan luego de que el presidente Gabriel Boric dijera tener “absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe duda que lo mejor que puedo hacer es dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión”.

¿Qué dijo Elizalde?

En conversación con Radio ADN, el también ministro del Interior partió afirmando que el presidente está “tranquilo”. “Nosotros estamos tranquilos, en términos que sabemos que no hay ninguna responsabilidad por parte de las autoridades de gobierno en estos hechos”.

“El Presidente no hace más que reiterar lo que es una convicción profunda que además se ha expresado en acciones por parte del Gobierno, donde siempre hemos señalado que existe plena disposición de contribuir a las investigaciones que se están llevando adelante”, agregó.

En esta línea, Elizalde sostuvo que “no hay que sacar conclusiones anticipadas y más bien hay que remitirse a los hechos”, recalcando que el presidente Boric “no tiene ningún rol en esta investigación, ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo”.

“El presidente ha sido claro y ha señalado además que está tranquilo, porque sabe lo que ha hecho. Desde el punto de vista penal, nosotros creemos que no hay ningún tipo de responsabilidad. Ahora, respecto de otras personas particulares que están siendo investigadas, y, bueno, que se investiguen, que se esclarezcan los hechos, que se apliquen las sanciones que correspondan. Caiga quien caiga. Tal cual lo dijo el propio Presidente”, cerró.