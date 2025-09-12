País Caso ProCultura

Caso ProCultura: Fiscalía presentó recurso para revertir suspensión del proceso de desafuero de Claudio Orrego

Por CNN Chile

12.09.2025 / 17:32

Según el Ministerio Público, esta acción legal busca garantizar la continuidad del proceso, que fue iniciado de forma autónoma con el objetivo exclusivo de establecer si existen antecedentes suficientes para iniciar una causa penal contra la autoridad regional.

La Fiscalía Regional de Antofagasta anunció este viernes que presentó un recurso para revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que suspendió el procedimiento de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en medio de la investigación de la arista del Caso Convenios; ProCultura, a solicitud de su defensa.

Cabe recordar que Orrego figura como imputado en la indagatoria de la arista.

La acción de Fiscalía

En un comunicado, la Fiscalía enfatizó que su actuar se enmarca en “los más altos estándares de objetividad, legalidad y probidad”, y recalcó que la suspensión del procedimiento no debería interrumpir un proceso que consideran clave para la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema judicial.

Hemos asumido el compromiso de evitar dilaciones y avanzar con la celeridad que corresponde, procurando entregar siempre respuestas fundadas y oportunas”, señaló la institución.

La acción judicial se da en medio de una creciente atención pública sobre el Caso ProCultura, una investigación nacional por presuntas irregularidades en la asignación de fondos públicos a fundaciones y organizaciones, en la que están involucradas diversas autoridades y figuras públicas.

Aunque Claudio Orrego no ha sido formalizado, su eventual desafuero permitiría al Ministerio Público avanzar con mayor profundidad en diligencias investigativas.

