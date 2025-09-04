Caso ProCultura: Fiscalía pide desafuero del gobernador Claudio Orrego

La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó el desafuero del gobernador de la RM, Claudio Orrego, en el marco de la investigación del caso ProCultura. Por su parte, el abogado defensor de Orrego, Rodrigo de la Barra, afirmó que no han recibido notificación al respecto ni han tenido acceso al texto de la solicitud.

El requerimiento fue presentado por el persecutor regional, Juan Castro Bekios, ante la Corte. El objetivo es formalizar a Orrego por su presunta participación en delitos de cohecho y fraude al fisco, según informó T13.

La respuesta de Orrego

El abogado defensor de Orrego, Rodrigo de la Barra, sostuvo que no han sido notificados ni han tenido acceso al texto de la solicitud.

Respecto del caso ProCultura, señaló que el gobernador declaró voluntariamente ante el Fiscal Patricio Cooper en diciembre de 2024 y enfatizó que se han “aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la Fundación, así como las acciones emprendidas por el Gobierno Regional para la custodia y recuperación de los dineros públicos asignados”.

Por tanto, subrayó: “Queremos reafirmar, con total claridad, que el Gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones. Confiamos plenamente en que, una vez que tengamos acceso al contenido de la solicitud y se analicen los antecedentes, quedará jurídicamente acreditado que la actuación del Gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público. Una vez conocidos los detalles de la petición, podremos entregar mayores informaciones y comentarios”.

Actualmente, el Ministerio Público está investigando las presuntas transferencias realizadas por la Gobernación Regional Metropolitana a la fundación para la implementación del programa de prevención del suicidio Quédate.

La entidad, previa autorización del Consejo Regional Metropolitano, transfirió en 2022 $1.683.788.000 a la fundación de Alberto Larraín.