País claudio orrego

Caso ProCultura: Causa contra gobernador Orrego se traslada a Santiago

Por CNN Chile

30.09.2025 / 12:13

{alt}

La arista GORE será remitida al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Este martes se llevó a cabo la audiencia de competencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta, en el marco de la arista GORE del Caso ProCultura, en la cual se investiga al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

En la instancia, el tribunal se declaró incompetente y se resolvió que la causa será remitida al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

La instancia había sido solicitada por la defensa del gobernador, que buscaba que la arista que lo involucra fuera trasladada a Santiago.

Asimismo, se ordenó el pago de las costas al Ministerio Público.

En la audiencia también se desestimaron los argumentos presentados por la Fiscalía y los querellantes, que apuntaban a que la causa siguiera en Antofagasta, debido a que no se acreditó el vínculo territorial con dicha región.

Se espera que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago fije prontamente una nueva fecha para dar continuidad al proceso judicial del gobernador metropolitano.

DESTACAMOS

País ¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

LO ÚLTIMO

País Caso ProCultura: Causa contra gobernador Orrego se traslada a Santiago
EA Sports FC 26: ¿Vale la pena el dilema eterno entre simulación y entretenimiento masivo?
Trump da a Hamás “tres o cuatro días” para responder a su propuesta de paz en Gaza: “Si no lo hace, será un final triste”
Campeón indiscutido: Chileno gana el Mundial de Mortal Kombat 1 celebrado en México
Juez Antonio Ulloa se mantiene en el Poder Judicial: Pleno de la Corte Suprema rechaza removerlo por rol en caso Audios
Caso Bernarda Vera: Alicia Lira dice que reportaje no comprueba "que es ella" y que "revictimiza a las personas"