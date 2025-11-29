Caso Vicente: Perrito mutilado en vías del tren en La Araucanía motivó querella por maltrato con ensañamiento

"No entendemos cómo un ser humano puede hacer esto contra un animal", fueron las palabras del alcalde de Temuco, Roberto Neira, a la salida del Juzgado de Garantía. El caso del perrito, bautizado como "Vicente", movilizó tanto al municipio del lugar en que ocurrieron los hechos, como a fundaciones rescatistas y el Colegio Médico Veterinario.

El viernes, la Municipalidad de Temuco presentó una querella por el delito de maltrato animal con ensañamiento.

Ello, luego de que días antes, se diera a conocer a través de redes sociales el caso de un perrito que había sufrido la amputación de sus dos extremidades delanteras y cola, de manera traumática en los alrededores de las vías del tren.

¿Quiénes encontraron a Vicente y cómo fue su rescate?

“Vicente”, como fue bautizado el can cariñosamente, fue hallado a manos de una fundación de rescate animal, a un costado de la línea férrea en el sector de Pueblo Nuevo, Región de La Araucanía.

La situación salió a la luz cuando la agrupación Patita Solidaria recibió un mensaje privado a través de plataformas digitales. Dicho aviso señalaba que había un perro en muy malas condiciones cerca de la línea férrea.

Voluntarios de la organización acudieron al lugar y encontraron al animal severamente lastimado.

Vicente, en tanto, estaba ubicado a un costado de la vía del tren, con lesiones compatibles con un hecho reciente y de extrema violencia.

Patita Solidaria realizó el rescate y presentó la denuncia inicial, y según informó el municipio, la Policía de Investigaciones (PDI) llegó al sector y levantó indicios como alambres y otros elementos.

Radio Biobío reportó que la BIDEMA (Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural) de la PDI se realizaron pericias en el sector donde fue hallado el perro.

Allí, se rastreó evidencia como restos de alambres, cuerdas y rastros de sangre a metros del punto del rescate.

En el marco de la investigación, dichos antecedentes apuntan a la intervención de terceros y a la posibilidad de que el animal haya sido inmovilizado en las vías antes del paso del tren.

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Temuco hizo confirmación de haber presentado una querella “por ensañamiento y maltrato animal” en el marco del caso de Vicente.

“Como municipio, reafirmamos nuestro compromiso con la protección y el bienestar animal, colaborando con las instituciones veterinarias y organizaciones de la sociedad civil para perseguir a quienes resulten responsables de este acto de crueldad. No permitiremos que hechos como este queden impunes”, leyó el comunicado.

La acción judicial fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Temuco por el alcalde Roberto Neira, acompañado por representantes del Consejo Regional del Colegio Médico Veterinario (Colmevet) y de la Fundación Patitas Solidarias.

“Como municipio, estamos acá para apoyar a las agrupaciones. Esta querella es contra quienes resulten responsables y busca colaborar para perseguir la culpabilidad de estas personas. Realmente no entendemos cómo un ser humano puede hacer esto contra un animal”, expresó el alcalde de Temuco, Roberto Neira, a la salida del Tribunal.

Según constató La Tercera, Vicente fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, donde fue sometido a una compleja cirugía que se extendió por alrededor de cuatro horas.

El presidente regional del Colegio Médico Veterinario en La Araucanía, Tomás (Thomas) Venegas, el perro fue derivado al recinto con un cuadro crítico.

“Llegó con sus miembros anteriores amputados, necrosados, con sangrado activo. El tren le pasó por encima y le amputó las extremidades; eso lo sabemos por la cauterización térmica típica de este tipo de impacto. Está en estado crítico y estamos haciendo todo lo posible para que salga adelante”, afirmó.

Venegas dio a conocer, además, que el Colegio Médico Veterinario, también presentará acciones legales propias para perseguir responsabilidades penales; por ende, estas se sumarán a la querella municipal y a la denuncia inicial de la fundación rescatista.