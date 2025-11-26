Caso Muñeca Bielorrusa: Fiscal afirma que no descarta pedir prisión preventiva para Ángela Vivanco

La persecutora entregó detalles de los hechos por los cuales es investigada la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y no descartó pedir su prisión preventiva, una vez que la causa sea formalizada.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg conversó con CNN Chile para entregar detalles de la investigación del denominado caso Muñeca Bielorrusa.

La persecutora entregó detalles de los hechos por los cuales es investigada la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y no descartó pedir su prisión preventiva, una vez que la causa sea formalizada.

“A ver, son básicamente delitos de cohecho y delitos contemplados en otras leyes especiales, cuya pena son variables, son penas altas, son penas de crimen. Atendía también la reiteración de las mismas. Así que son penas altas, son penas de la mayor gravedad, independiente, además, de la gravedad de los hechos mismos, que eso es otra situación”, detalló Wittberg.

La fiscal, consultada sobre la posibilidad de pedir preventiva para la exsuprema, contestó que “lo veremos en su momento, porque no puedo adelantar algo que tiene que primero pasar el gran filtro, que es la querella de capítulo de la Corte de Apelación. Pasando ese gran filtro, una vez ahí voy a centrarme en qué cautelares vamos a solicitar a su respecto, si es que la Corte tiene a bien acoger nuestra querella de capítulo”.

“Por cierto, no lo puedo descartar”, cerró.