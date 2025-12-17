Caso Muñeca Bielorrusa: Codelco valora admisibilidad de querella contra Vivanco y cifra perjuicio de más de $17 mil millones

En una declaración pública, la compañía estatal aseguró que el fallo valida la robustez de los argumentos presentados junto al Ministerio Público y reafirma la existencia de evidencia suficiente para seguir avanzando en las diligencias investigativas.

Codelco valoró este miércoles la resolución judicial acogió la querella de capítulos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, asegurando que esta respalda la consistencia de los antecedentes entregados y permite que la investigación penal continúe conforme al marco legal.

En una declaración pública, la compañía estatal aseguró que el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago valida la robustez de los argumentos presentados junto al Ministerio Público y reafirma la existencia de evidencia suficiente para seguir avanzando en las diligencias investigativas.

La empresa se declaró parte directamente afectada en la causa y cuantificó el perjuicio patrimonial en más de $17 mil millones, señalando que dicho daño impacta en recursos públicos que pertenecen al conjunto de los chilenos.

Según expuso Codelco, la querella da cuenta de actuaciones que considera reiteradas y anómalas durante el desarrollo de procesos judiciales, las cuales fueron calificadas por el tribunal como “indicios graves y concordantes”.

Entre los antecedentes mencionados por la estatal se encuentra una inusual aceleración de resoluciones que habrían beneficiado al Consorcio Belaz Movitec en distintas etapas del litigio.

De acuerdo con la empresa, su participación incluyó la entrega de antecedentes, la solicitud de diligencias que abrieron nuevas líneas investigativas y su comparecencia permanente ante las instancias judiciales correspondientes.

Finalmente, Codelco enfatizó que su actuar responde a un deber institucional de proteger el patrimonio público y el interés general, reiterando que continuará colaborando con las autoridades competentes para que se determinen eventuales responsabilidades y se apliquen las sanciones que establece la ley.