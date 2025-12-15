Caso Muñeca Bielorrusa: Cámara rechaza cuestión previa y mantiene en curso acusación contra ministro Diego Simpertigue

Con 110 votos a favor del rechazo, el proceso ahora avanza a la etapa de discusión de fondo, donde se analizarán los argumentos sobre las supuestas irregularidades investigadas por Fiscalía.

La Sala de la Cámara de Diputados decidió este lunes desestimar la cuestión previa presentada por la defensa del ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, despejando así el camino para que la acusación constitucional en su contra avance a la discusión de fondo.

La votación fue unánime, con 110 votos, dejando sin efecto el último recurso de la defensa para detener anticipadamente el proceso.

La presidenta de la comisión revisora, diputada Maite Orsini, explicó que la defensa no logró demostrar que Simpertigue hubiera devuelto los pasajes de un viaje en crucero compartido con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados en el Caso Muñeca Bielorrusa.

Con el rechazo del recurso, el siguiente paso será debatir el fondo de la acusación, instancia que se proyecta con una duración aproximada de dos horas y que determinará el rumbo del juicio político contra el magistrado, quien además se encuentra cumpliendo cinco días bajo una medida disciplinaria y figura como imputado en la polémica causa.