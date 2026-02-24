Caso Muñeca Bielorrusa: La asistente de Eduardo Lagos que quedó en la mira de Fiscalía por presunto lavado de dinero

La funcionaria no solo cumplía labores administrativas en el estudio jurídico, sino que también habría coordinado transferencias y gestionado pagos entre los coimputados.

María Pía Peñaloza, asistente del abogado Eduardo Lagos, se ha transformado en un nuevo eje de la investigación que realiza Fiscalía en el Caso Muñeca Bielorrusa.

Según La Tercera, Peñaloza no solo se encargaba de tareas administrativas dentro del estudio de abogados de los imputados, sino que también habría participado en maniobras de lavado de dinero que se indagan en la causa.

El rol de Peñaloza quedó en evidencia tras la declaración de Lagos ante el fiscal Marcos Muñoz los días 6 y 7 de enero, una diligencia que, aunque posteriormente fue declarada ilegal por la jueza Michel Ibacache, sigue siendo utilizada por el Ministerio Público para orientar nuevas pesquisas.

En su testimonio, Lagos detalló que Peñaloza coordinaba transferencias y gestionaba pagos entre los coimputados, incluyendo sumas millonarias provenientes del Consorcio Belaz Movitec.

En concreto, el abogado señaló que la mujer se encargaba de depositar pagos a Mario Vargas y Gonzalo Migueles, llevar registros de montos y controlar la distribución de fondos, incluso cuando los pagos se hacían como “extras” destinados a otros imputados.

Lagos describió a su asistente como “de plena confianza”, responsable de manejar cuentas y firmar cheques bajo su instrucción directa.

Allanamiento y declaración de Peñaloza ante Fiscalía

A raíz de esta declaración, efectivos del OS7 de Carabineros, con orden judicial en mano, ingresaron al domicilio de Peñaloza durante la jornada de ayer para incautar documentos y dispositivos que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos.

La mujer también fue citada a declarar este martes, en diligencias vinculadas a la audiencia de reformalización contra Lagos, Mario Vargas, Gonzalo Migueles y Ángela Vivanco, programada para el 17 de marzo.

El fiscal Andreas Kusch explicó que los cargos se relacionan con presuntos pagos por $20 millones realizados a la exministra Ángela Vivanco en febrero de 2024, tras resoluciones judiciales favorables al Consorcio Belaz Movitec y Codelco.

Según la investigación, Peñaloza habría actuado como intermediaria en estas transacciones.