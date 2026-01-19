Caso Monsalve: Tribunal revisa este martes si reabre la investigación o la causa avanza a juicio

El Séptimo Juzgado de Garantía evaluará la solicitud de la defensa para reabrir diligencias, tras el vencimiento del plazo para acusar. La parte querellante apunta a que el proceso entre a etapa acusatoria.

La causa que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, enfrenta esta semana un punto de definición procesal. Para este martes 20 de enero quedó fijada una audiencia clave en el Séptimo Juzgado de Garantía, instancia que determinará si la investigación se reabre o si el caso entra de lleno en la ruta hacia un juicio oral.

El tribunal revisará la solicitud presentada por la defensa, que busca reabrir la investigación luego de que venciera el plazo legal para que el Ministerio Público presente acusación por los delitos sexuales que se imputan en la causa.

La petición fue ingresada por la defensa de Monsalve, encabezada por el abogado Víctor Providel. El objetivo apunta a autorizar diligencias que fueron rechazadas durante la etapa investigativa, con miras a sustentar la inocencia del exsubsecretario y, con ello, abrir un nuevo plazo de investigación.

Si el tribunal acoge la solicitud, el proceso podría volver a una fase indagatoria antes de una eventual preparación de juicio oral. En cambio, si se rechaza, se abriría paso a la etapa acusatoria, que conduce a la preparación de juicio y, posteriormente, al juicio oral.

Desde la parte querellante, en representación de la víctima, la postura difiere. La abogada María Elena Santibáñez ha planteado que no solicitarán la reapertura y que esperan que la causa avance hacia la etapa acusatoria.

En paralelo, la conducción futura del caso también suma preguntas, ya que a fines de abril concluye el período del fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien inició la investigación. Consultado por este escenario, el fiscal nacional Ángel Valencia evitó anticipar definiciones, aunque remarcó que la investigación constituye una obligación del cargo.