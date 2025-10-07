Caso Monsalve: Tribunal acoge solicitud de Fiscalía y amplía 30 días la investigación en contra del exsubsecretario

La Fiscalía buscaba cerrar la causa, pero reconoció el derecho a la defensa. La parte querellante advirtió que la demora puede perjudicar a la víctima.

La investigación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por presunto abuso sexual y violación, sumará 30 días adicionales.

Así lo resolvió este martes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tras acoger la solicitud presentada por la Fiscalía Centro Norte.

Durante la audiencia, las partes discutieron el tiempo necesario para completar diligencias pendientes.

La defensa de Monsalve había pedido una ampliación de 60 días, mientras que la parte querellante propuso 20.

Finalmente, el tribunal optó por la propuesta intermedia del Ministerio Público, que solicitó un mes adicional para avanzar en los trámites necesarios antes de cerrar la investigación.

El fiscal regional Xavier Armendáriz explicó que esta extensión se debe a diligencias solicitadas por la defensa, en particular, la citación de testigos que aún no han prestado declaración.

Armendáriz detalló que la intención de la Fiscalía era concluir la etapa investigativa y presentar acusación formal, pero se optó por respetar los tiempos requeridos por la defensa.

“La idea era avanzar hacia el juicio oral, pero entendemos el derecho de la defensa a que se cumplan estas diligencias”, indicó el persecutor.

“Una justicia tan lenta evidentemente afecta a todas las partes, y especialmente a la persona que ha denunciado los hechos. Esperamos que esta sea la última prórroga”, afirmó, por su parte, la abogada querellante María Elena Santibáñez.