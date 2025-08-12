Caso Monsalve: Informe PDI revela que Víctor Providel habría facilitado contactos para ayudar a exponer a denunciante

La denuncia contra el defensor surge como parte de una investigación paralela iniciada por la Fiscalía Centro Norte, centrada en amenazas y vulneraciones a la privacidad, que involucra directamente a Fernando Nicolás Silva, expareja de la víctima, y a su colaborador Maximiliano Sepúlveda.

Una nueva arista complica el caso que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El pasado 7 de agosto la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, acusó públicamente a Víctor Providel —abogado defensor de Monsalve— de haber colaborado con imputados que intentaban divulgar información íntima de su representada a medio de comunicación, con el objetivo de dañar su imagen.

La denuncia de la defensa de la víctima

Según el comunicado firmado por Santibáñez y los abogados Pablo Ortiz y Nicolás Padilla, Providel habría entregado contactos de periodistas a uno de los imputados, con el fin de facilitar la difusión de material audiovisual de carácter privado de la denunciante.

Dicha acción, advierten, vulneraría gravemente los principios de probidad y ética profesional que rigen la labor de los funcionarios públicos.

“El defensor del imputado habría cooperado con personas bajo investigación por delitos contra la intimidad de nuestra representada, facilitando su contacto con medios de comunicación para divulgar aspectos personales sin relación con el proceso judicial en curso”, señala el comunicado.

La denuncia se basa en antecedentes obtenidos por la Fiscalía Centro Norte en el marco de una arista paralela por amenazas, iniciada en mayo de este año.

En esa causa, se investigan los intentos de dos imputados —uno de ellos expareja de la víctima— por ofrecer material sensible a medios de comunicación con el fin de perjudicarla.

El informe de PDI que revelaría participación de Providel

La denuncia se basa en un extenso informe elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI), que analiza mensajes y registros telefónicos extraídos desde los celulares de Fernando Nicolás Silva Tagliabúe y Maximiliano Sepúlveda, según publicó La Tercera.

Silva, ciudadano uruguayo de 34 años y expareja de la víctima, habría liderado un intento de comercializar material sensible de la mujer junto a Sepúlveda, su amigo.

Según las evidencias, ambos buscaron medios y contactos que les permitieran vender los contenidos, incluyendo videos íntimos de la denunciante.

Contactos con el entorno de Monsalve

Aunque el plan de difusión de los imputados comenzó a gestarse a inicios de abril de 2025, el primer contacto entre el entorno de los involucrados y el abogado de Monsalve se produjo recién el 28 de ese mes.

Ese día, Providel sostuvo una llamada telefónica de 25 minutos con Sepúlveda, a quien luego envió el contacto de una periodista especializada en televisión, y más tarde, los números de personalidades como Fran García-Huidobro y Carlita Álvarez.

En uno de los mensajes registrados por la PDI, Providel le escribió a Sepúlveda: “Hay una periodista que ha trabajado en causas grandes (…) tal vez pueda orientar al muchacho. Me avisas si quieres que te comparta el contacto”.

Y agregó más tarde: “Ella no me conoce y yo no la conozco. Lo conseguiste no más”.

Pese a que Providel habría intentado mantener distancia, el informe policial señala que sus acciones facilitaron indirectamente los intentos de los imputados por posicionar su versión en la opinión pública.

Una estrategia organizada de dos personas que figuran como imputados

Los antecedentes recopilados por la PDI muestran que Silva y Sepúlveda comenzaron a idear su plan semanas antes del primer contacto con Providel.

El informe detalla búsquedas en internet del uruguayo relacionadas con la causa judicial y la denunciante, así como conversaciones con Sepúlveda donde hablan explícitamente de “sacar provecho” de los antecedentes en su poder.

“Obvio que quiere sacar provecho y por lo mismo te dio ese trabajo”, le decía Sepúlveda a Silva en uno de los chats.

Este último respondía: “Y yo quiero (emoji de dinero)”.

La PDI también da cuenta de que, en paralelo a sus intentos de contacto con Providel, los imputados buscaron sin éxito el apoyo de otros abogados, como el defensor penal público Eduardo Vargas.

En otro intercambio citado en el informe, Silva se quejaba del silencio de su contacto legal.

“¿Hablaste con el abogado de nuevo?”, preguntaba.“No me contestó nunca más el tipo ese”, le respondía Sepúlveda.

Seguimiento y reuniones posteriores

Después del contacto inicial, las comunicaciones entre Providel y Sepúlveda continuaron.

A fines de abril y durante mayo, sostuvieron varias llamadas y mensajes. En uno de ellos, el abogado pregunta por Silva, quien en ese momento se encontraba en el norte del país: “Hola Max. ¿Hemos tenido noticias de nuestro corresponsal en el norte?”, escribió Providel el 15 de mayo.

Cuando Silva regresó a Santiago, se organizó una reunión presencial entre las partes, según detalla el mismo informe.

Acusación formal

A raíz de estos antecedentes, María Elena Santibáñez acusó que la defensa de Monsalve no solo habría tenido conocimiento del intento de exponer públicamente a la denunciante, sino que habría colaborado en ese objetivo facilitando contactos con la prensa.

“El abogado Víctor Providel cooperó activamente con imputados investigados por delitos que afectan la intimidad de mi representada, con el fin de exponerla mediáticamente”, señaló Santibáñez.