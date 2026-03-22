Caso Licencias Médicas: Comienzan formalizaciones de 359 funcionarios públicos por viajes al extranjero durante reposo

A inicios de esta semana comienza una ronda de formalizaciones lideradas por la Fiscalía Metropolitana Oriente, luego del informe de la Contraloría que detectó que cerca de 25 mil funcionarios públicos habrían incumplido el período de reposo indicado en sus licencias médicas al salir del país.

Este lunes 23 de marzo se realizará la formalización de cerca de 359 funcionarios públicos en el marco de una causa encabezada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, a raíz del informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el uso de licencias médicas.

La audiencia de formalización se realizará a las 10:00 horas en la sala C-103, donde se comenzará con el primer grupo, conformado por 49 imputados.

Según detalló La Tercera, el ente persecutor realizó diversas diligencias que permitieron identificar a distintos profesionales que emitieron reposo médico, así como centros de salud como Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios.

Las licencias médicas habrían sido emitidas sin el respaldo de atenciones médicas reales, lo que habría generado perjuicios a Fondo Nacional de Salud.

Respecto al proceso judicial, se realizarán cerca de seis audiencias, en las que el Ministerio Público imputará a los presuntos responsables por los delitos de obtención de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones. En la instancia, la Fiscalía solicitará medidas cautelares para los funcionarios investigados.

Lee también:Contraloría: Más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras tenían licencia médica

El informe de Contraloría

Durante el año pasado, el ente contralor detectó que 25.078 funcionarios públicos o empleados de entidades vinculadas al sector público habrían incumplido el período de reposo indicado en sus licencias médicas al salir del país entre 2023 y 2024. Durante ese lapso se emitieron 35.585 permisos médicos para este grupo.

El estudio, parte del noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), cruzó datos con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y confirmó que estos trabajadores realizaron 59.575 movimientos migratorios mientras debían guardar reposo, es decir, entradas o salidas al extranjero durante el período en que debían permanecer inactivos.

Del total de licencias médicas otorgadas a estos funcionarios, un 69% fue emitido por Fonasa y el 31% restante por distintas isapres.