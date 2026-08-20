Caso Junaeb: Senado asegura su “compromiso” con la investigación y pide respetar “la presunción de inocencia” de parlamentarios involucrados

En un comunicado, el Senado remarcó su colaboración y solicitó respetar la “presunción de inocencia y los derechos de las personas mencionadas” ante la investigación que está siendo llevada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente a parlamentarios por presuntas irregularidades vinculadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Durante esta mañana, la Fiscalía realizó allanamientos en el Congreso e incluso la incautación de teléfonos, ya que se encuentra activa una investigación por delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos, en los que se encontrarían involucrados los senadores Sergio Gahona (UDI), Miguel Ángel Calisto (IND) y el exdiputado Hugo Gutiérrez.

Frente a este escenario, la Cámara Alta se refirió a las diligencias investigativas lideradas por el Ministerio Público, reafirmando su “compromiso con la probidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos“, principios que definen como esenciales para el funcionamiento de las instituciones y la confianza de los ciudadanos.

Por ello, manifestaron su “plena disposición a colaborar con la investigación que corresponda, entregando oportunamente los antecedentes que sean requeridos por las autoridades competentes y facilitando, dentro del marco de sus atribuciones, el esclarecimiento de los hechos“.

“El Senado respeta la autonomía de dichas instituciones y el desarrollo de las diligencias que se encuentran llevando adelante”, agregaron.

Asimismo, enfatizaron que: “En un Estado de Derecho, la investigación de eventuales delitos debe desarrollarse con rigor, independencia, imparcialidad y transparencia, pero también con estricto respeto por las garantías, el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas mencionadas“.

“La existencia de una investigación, una diligencia judicial o una mención en antecedentes preliminares no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad“, señalaron.

Finalizaron declarando que seguirán el desarrollo de la investigación “teniendo siempre presente que la mejor manera de recuperar la confianza ciudadana es permitir que las instituciones funcionen, que la verdad sea establecida con antecedentes objetivos y que las responsabilidades, cuando correspondan, sean determinadas conforme a derecho”.