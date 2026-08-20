Caso Junaeb: Empresa investigada por Fiscalía asegura que ha “actuado conforme a la normativa”

Tras las nuevas diligencias realizadas por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) por eventuales irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junaeb, la empresa Soser emitió este jueves un comunicado al respecto.

Cabe recordar que durante esta jornada se allanaron e incautaron dispositivos electrónicos en el Congreso Nacional, la sede central de la Junaeb y otros inmuebles ubicados en distintas regiones, debido a la investigación del caso que busca indagar si se favoreció a la empresa proveedora.

El operativo incluyó diligencias contra los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (IND), además del exdiputado Hugo Gutiérrez (PC), funcionarios públicos y de la empresa Soser. Este fue autorizado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, a petición de la fiscal Constanza Encina, ante presuntos delitos de fraude al fisco, lavado de activos y cohecho vinculados al programa.

Al respecto, la empresa proveedora Soser aseguró: “Sobre la resolución emitida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, queremos informar que no hemos tenido acceso a la solicitud del Ministerio Público, por lo que desconocemos sus fundamentos“.

Pese a ello, manifestó: “Una vez más nuestra completa disposición a colaborar con la investigación y a entregar toda la información requerida para esclarecer los hechos, tal como lo hemos hecho hasta la fecha”.

Asimismo, añadió: “Cuando tengamos acceso a los antecedentes, tendremos la oportunidad de aclarar estos hechos“.

En el comunicado, la empresa enfatizó su trayectoria, señalando que “por más de 30 años, hemos sido un socio estable del Estado a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y hemos alimentado a distintas generaciones de escolares”.

Por ello, argumentó que tal trabajo “nos da la certeza de que hemos actuado conforme a la normativa y las bases de las licitaciones“.