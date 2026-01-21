Caso Julia Chuñil: Tribunal amplía por 10 días diligencias de búsqueda en inmueble de Máfil

El Juzgado de Garantía de Los Lagos autorizó a la Fiscalía de Los Ríos a extender hasta el viernes 30 de enero las diligencias en el domicilio donde vivía la mujer de 72 años. El rastreo lo ejecutará Carabineros, a través del SEBV.

El caso de Julia Chuñil Catricura volvió a registrar un movimiento clave en la indagatoria. El Juzgado de Garantía de Los Lagos informó el martes a la Fiscalía de Los Ríos la decisión de ampliar por 10 días la búsqueda en el inmueble donde vivía la víctima, ubicado en la comuna de Máfil, con plazo vigente hasta el viernes 30 de enero.

Qué autorizó el tribunal

La autorización judicial permite al Ministerio Público continuar diligencias de búsqueda al interior del terreno y la vivienda, en el marco de la hipótesis investigativa que apunta a que el cuerpo podría encontrarse en el lugar. La diligencia será ejecutada por Carabineros, a través del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV).

Según lo informado, la Fiscalía considera como principal sospechoso a Javier Troncoso Chuñil, hijo de la víctima, quien se encuentra en prisión preventiva. En la causa, además, otros dos hijos figuran como cómplices y permanecen con arresto domiciliario total.

Antecedentes del caso

De acuerdo con la versión atribuida al órgano persecutor, el crimen habría ocurrido la noche del 8 de noviembre de 2024. El detalle de esa hipótesis forma parte de la investigación en curso y se mantiene bajo tramitación judicial.