Hijos de Julia Chuñil dejan cárcel de Valdivia: Cumplirán arresto domiciliario en medio de indagatoria por presunto parricidio

Pablo San Martín se declaró inocente al salir, mientras su hermana, Jeannette Troncoso no hizo declaraciones, y ambos cumplirán la detención en sus domicilios mientras continúa la investigación.

Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, hijos de Julia Chuñil e imputados en la causa que indaga la desaparición y posible muerte de la activista, abandonaron este lunes la cárcel de Valdivia, luego de que el tribunal ratificara la medida de arresto domiciliario en su contra.

Al salir del recinto penitenciario, Pablo San Martín se declaró inocente, asegurando que están siendo acusados de un crimen que no cometieron, consignó Radio Biobío.

Minutos después, su hermana también dejó la cárcel, aunque no se refirió a los medios de comunicación.

Cabe recordar que durante esta jornada la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió mantener el arresto domiciliario total para Troncoso y San Martín tras rechazar el recurso de apelación presentado por la Fiscalía.

El Ministerio Público había solicitado que se aplicara la medida cautelar más gravosa a los tres imputados por su presunta participación en el crimen de la dirigente mapuche.

Sin embargo, la Corte confirmó lo determinado previamente por el Juzgado de Garantía de Los Lagos, que ordenó prisión preventiva solo para uno de los hermanos.

Debido a que Fiscalía mantiene incautado el domicilio de Julia Chuñil a propósito de la investigación y las diligencias que lleva a cabo la PDI para encontrar restos de la adulta mayor, Troncoso, —quien residía en la viviendo—, cumplirá la medida cautelar de un familiar, también en el sector de El Ciruelo, en Máfil.

En tanto, San Martín cumplirá la medida cautelar en su domicilio en Temuco, en la región de La Araucanía.