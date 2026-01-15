Caso Julia Chuñil: Revelan que víctima traspasó terreno a su hijo 10 días antes de su desaparición

Un documento del Ministerio Público apunta a que dicho traspaso "podría dar cuenta de vínculos patrimoniales relevantes en el análisis de móviles o dinámicas familiares internas".

Para este jueves está agendada la audiencia de formalización de los 4 imputados por la desaparición de Julia Chuñil, entre quienes se encuentran 3 de sus hijos y un exyerno de la mujer.

En la instancia, el Ministerio Público les imputará los delitos de parricidio y homicidio calificado, luego que durante la madrugada del pasado miércoles se produjera la detención de los acusados.

En este contexto, se han dado a conocer nuevos antecedentes relacionados con la causa. Según información de La Tercera, dentro de las evidencias que se presentarán en la formalización, se encuentra una circunstancia relacionada con un bien raíz familiar.

Esto porque, el 30 de octubre de 2014 -10 días antes de la desaparición de Chuñil– la mujer traspasó un terreno a su hijo Pablo, hoy detenido por el crimen.

Dicho terreno tiene un total de 2,9 hectáreas y está ubicado en Quitadañir. El traspaso se realizó a través de una escritura de compraventa de usufructo, por lo que podía ser usado pero solo podía transferirse en calidad del usufructo.

Un documento del Ministerio Público plantea que “este hecho podría dar cuenta de vínculos patrimoniales relevantes en el análisis de móviles o dinámicas familiares internas“.