Caso Julia Chuñil: Pericias confirman hallazgo de sangre humana en dependencias cercanas a su vivienda en Máfil

Las diligencias investigativas por la desaparición de Julia Chuñil continúan desarrollándose en la comuna de Máfil, región de Los Ríos, donde se lleva a cabo la sexta jornada de búsqueda del cuerpo de la adulta mayor, vista por última vez en noviembre de 2024.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, señaló en un punto de prensa —de acuerdo a declaraciones recogidas por Emol.com— que durante esta jornada se detectaron evidencias de sangre humana en el domicilio de Julia Chuñil, desaparecida desde noviembre de 2024.

Carabineros y equipos especializados trabajan en el sector El Ciruelo, específicamente en el predio donde residía la dirigente mapuche, lugar que la Fiscalía identifica como el sitio donde se habría cometido el homicidio.

Durante el fin de semana, las labores incluyeron excavaciones con retroexcavadora tanto en las inmediaciones del domicilio como en un terreno ubicado frente a la vivienda.

En el marco de estos procedimientos, se detectaron rastros de sangre en un galpón cercano a la casa de Julia Chuñil. Según se informó, las muestras fueron levantadas desde el lugar y enviadas al Laboratorio de Criminalística de Santiago, con el fin de establecer si corresponden a sangre humana y, de ser así, determinar su origen.

Detalló que en una bodega del inmueble se hallaron manchas en una pared con un patrón que podría ser compatible con proyección, de acuerdo con la evaluación preliminar de los peritos.

La fiscal Esquivel aseguró que las diligencias “han permitido en algunos lugares de interés encontrar muestras de sangre humana“.

Además, se encontraron restos biológicos en dos herramientas que estaban al interior de la misma bodega, específicamente un machete y un hacha quebrada.

Respecto a la ubicación del cuerpo, la fiscal señaló que el último lugar de posicionamiento del cadáver de Julia Chuñil sería su propio domicilio, existiendo antecedentes que indican un posible traslado dentro del mismo predio.

Desde el Ministerio Público se subrayó que el hallazgo de sangre al interior del domicilio reviste especial relevancia investigativa, considerando que se trata de un hecho violento y que el cuerpo de la mujer aún no ha sido encontrado.