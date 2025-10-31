País

Caso Julia Chuñil: Decretan prisión preventiva para madre e hijo por amenazas a fiscal del caso

El tribunal estimó que la seguridad de los imputados representaba un peligro para la sociedad, luego que se encontraran armas y artefactos explosivos en su domicilio.

En prisión preventiva quedaron Oriana Segovia Casas y su hijo Víctor Ortega Segovia, luego de ser formalizados por amenazas contra el fiscal que dirige la investigación de la desaparición de Julia Chuñil.

El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó la medida cautelar luego de la solicitud realizada por el Ministerio Público.

Ambos imputados fueron detenidos durante el jueves pasado, y se eencontraron artefactos explosivos, armas y municiones en su domicilio.

A raíz de los antecedentes presentados por fiscalía, el tribunal estimó que la libertad de los detenidos representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fiscal amenazado fue Jaime Calfil, quien lidera la indagatoria por la desaparición de Chuñil y que habría sido objeto de amenazas en una manifestación pública a inicios de octubre.

