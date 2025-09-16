Caso Dominga: Suprema declara inadmisible recurso de casación del Gobierno y ordena nuevo pronunciamiento de Comité de Ministros

La decisión, que ratifica lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en diciembre de 2024, establece que las objeciones a la aprobación del proyecto carecen de fundamento legal.

Tras más de una década de disputas administrativas y judiciales, el proyecto minero-portuario Dominga ha recibido un impulso definitivo.

Este martes, la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y opositores del proyecto, confirmando la validez de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), aprobada en 2021.

Según el fallo, las actuaciones del Comité de Ministros fueron irregulares y presentaron vicios de legalidad, con demoras injustificadas y cambios de criterio técnico sin sustento.

En consecuencia, ahora será el Comité de Ministros el órgano que deberá emitir un nuevo pronunciamiento respecto a las observaciones y reclamaciones asociadas a la RCA del proyecto.

La empresa responsable, Andes Iron, celebró el fallo como una señal de “certeza jurídica e institucional” que permitirá avanzar en una inversión estimada en US$ 2.500 millones, y que contempla la creación de 30.000 empleos durante su etapa de construcción.

Impacto y próximos pasos

Dominga tiene previsto producir 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de alta ley (magnetita) y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, además de incluir un robusto plan de mitigación, compensación y monitoreo ambiental.

Actualmente, el proyecto avanza en la obtención de permisos sectoriales para iniciar su construcción.

En el plano judicial, solo queda pendiente una discusión de carácter procesal en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, relacionada con el cumplimiento del fallo anterior del Tribunal Ambiental.