Caso de maltrato familiar en La Serena: Joven con discapacidad sufre quemaduras y es rescatada por vecinos

Dos mujeres fueron detenidas tras ser acusadas de agredir brutalmente a una víctima de 23 años, quien permaneció en riesgo vital. La Fiscalía formalizará cargos por lesiones graves gravísimas.

Un grave caso de maltrato contra una persona en situación de discapacidad conmociona a la comuna de La Serena. Una joven de 23 años, identificada con iniciales K.T.S. y que padece una discapacidad neurológica, resultó con quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo tras ser agredida por dos mujeres con quienes compartía vivienda en el sector Las Compañías.

Vecinos denunciaron el hecho ante la PDI, alertando que la víctima era sometida a malos tratos constantes y “la utilizaban como esclava del hogar”.

Detalles de la agresión

Según reportó Bio Bío Chile, la fiscal jefa de La Serena, Ninoska Mosnich, explicó que el violento episodio ocurrió luego de que la víctima defecara en el patio del domicilio. Como castigo, le arrojaron agua caliente con un hervidor, lo que le provocó quemaduras que la mantuvieron con ventilación asistida y en riesgo vital.

Este viernes la joven mostró signos de recuperación y pudo declarar ante la PDI. Las imputadas, madre e hija de 38 y 20 años, fueron detenidas en Punta Colorada y pasarán a control de detención este sábado. La Fiscalía investiga además si la víctima era drogada con pasta base para mantener control sobre ella.