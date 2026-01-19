Caso Convenios: Reprograman audiencia de Camila Polizzi por cambio en su defensa

La modificación se produce luego de que la defensora pública Carla Canales asumiera la representación de Polizzi, tras la renuncia de su abogado particular, Francisco García.

Este lunes, la audiencia de preparación de juicio oral de Camila Polizzi, imputada en la arista “Fundación En Ti” del Caso Convenios, fue reprogramada para el próximo 13 de abril.

La decisión, dada a conocer por el Poder Judicial, se produce tras la designación de la defensora pública Carla Canales, quien asumirá la representación de Polizzi luego de la renuncia de su abogado particular, Francisco García.

El caso, que involucra un presunto fraude de $250 millones al Gobierno Regional del Biobío, ha registrado aplazamientos previos: la preparación del juicio ya había sido postergada en octubre pasado.

Polizzi está acusada de los delitos de estafa, lavado de activos y usurpación de identidad.

Junto a Polizzi, los principales acusados incluyen a su expareja Sebastián Polanco y a los exfuncionarios públicos Rodrigo Martínez y Rodrigo Alarcón.