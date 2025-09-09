Caso Convenios: Jackson confirma que apelará a fallo que rechazó demanda contra parlamentarios UDI por daño a su honra

El abogado de Jackson, Miguel Schürmann, criticó duramente la sentencia del tribunal de alzada, apuntando a errores procesales y a la omisión de testimonios clave que calificaron las acusaciones como infundadas.

La defensa del exministro Giorgio Jackson confirmó que apelará la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que recientemente rechazó la demanda presentada contra 23 diputados de la UDI.

La acción surge luego de que los parlamentarios vincularan públicamente al exsecretario de Estado con el Caso Convenios y al robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, durante julio de 2023.

La acción judicial fue encabezada por el abogado Miguel Schürmann, quien cuestionó la sentencia dictada por la ministra suplente Leonor Cohen. El jurista no solo criticó el contenido del fallo, sino también la forma en que fue resuelto.

“Uno de los aspectos que nos llama la atención es que la jueza que emitió la sentencia no fue la misma que participó en la tramitación del caso”, indicó Schürmann.

Además, enfatizó que los testimonios de periodistas que declararon como testigos no fueron adecuadamente considerados, pese a que señalaron que las acusaciones contra Jackson eran ofensivas y sin base, recogió La Tercera.

La carta firmada por los diputados UDI —en la que se asocia al exministro con delitos específicos— fue central en la demanda. Según Schürmann, ese documento no representa una crítica política legítima, sino una imputación directa de hechos falsos con potencial de dañar la reputación del exsecretario de Estado.

“El fallo comete un error fundamental al no distinguir entre libertad de expresión y la difusión de acusaciones sin fundamento. Hay un límite claro entre la crítica política y la desinformación que afecta la honra de las personas”, afirmó el abogado.

Schürmann puntualizó diciendo que la omisión de ese límite por parte del tribunal no solo vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución chilena, sino también compromisos internacionales ratificados por el país.