Caso Convenios: Defensa de Daniel Andrade pide reabrir investigación por Democracia Viva y apunta acusación sin pruebas

La petición, presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, cuestiona que la Fiscalía haya cerrado la etapa investigativa el mismo día en que incorporó nuevos antecedentes, entre ellos un presunto contrato de arriendo falso utilizado para justificar un domicilio tributario ante el SII.

La defensa de Daniel Andrade, uno de los fundadores de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez, presentó una solicitud ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta para reabrir la investigación en su contra.

Esto, a pocos días de que el Ministerio Público formalizara la acusación en su contra por tres delitos de fraude al Fisco.

La petición fue ingresada el pasado viernes 22 de agosto, luego de que la Fiscalía cerrara la etapa investigativa e incluyera nuevos antecedentes en la audiencia de reformalización realizada el 12 de agosto.

En esa instancia, el fiscal Cristián Aguilar añadió una serie de hechos, entre ellos, la supuesta presentación de un contrato de arriendo falso utilizado para justificar un domicilio tributario ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que habría permitido a la fundación acceder a fondos públicos del Programa de Apoyo a Proyectos.

Los abogados de Andrade —Ignacio Figueroa, Diego Sporman y Germán Cueto— aseguran que estos antecedentes no han sido debidamente investigados, calificando las imputaciones como “superficiales, infundadas y carentes de todo respaldo probatorio”.

Buscan frenar avance a juicio oral

Con esta solicitud, la defensa busca frenar la preparación del juicio oral, audiencia que ya fue agendada tras la presentación de la acusación del Ministerio Público, que pide 10 años de cárcel para Andrade y otros tres imputados en la arista más polémica del Caso Convenios.

Los abogados argumentan que es improcedente cerrar una investigación justo después de añadir nuevos cargos, sin haber realizado diligencias clave para comprobar los hechos.

“Resulta inaceptable que se intente cerrar la investigación el mismo día en que se incorporan nuevos hechos a la causa, sin realizar una sola diligencia que permita verificar o refutar esas acusaciones”, indicaron.

Entre las nuevas diligencias solicitadas, la defensa pide que el SII entregue información sobre el trámite de inicio de actividades de la fundación, el domicilio tributario declarado y la documentación que lo respalda, consignó La Tercera.

Con ello, aseguran, se puede probar que Andrade no incurrió en ninguna acción fraudulenta.

“Convicción total de inocencia”

La defensa insistió en la inocencia de Andrade y cuestionó la solidez de la acusación presentada por el Ministerio Público.

“Estamos convencidos de que Daniel Andrade no cometió los delitos que se le imputan. Las afirmaciones de la Fiscalía carecen de sustento fáctico y jurídico”, subrayaron.