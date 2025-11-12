Caso Convenios: Corte revoca cautelar de Camila Polizzi y restablece arresto domiciliario total

El tribunal acogió los recursos de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en un fallo dividido (2 a 1), citando la falta de colaboración de la imputada y su causa pendiente por delitos tributarios.

Camila Polizzi, principal imputada en la arista Fundación En Ti del Caso Convenios, volvió a quedar este miércoles bajo arresto domiciliario total.

Esto, tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción de revocar la medida cautelar nocturna que había sido otorgada por el Juzgado de Garantía el pasado 3 de noviembre.

La resolución del tribunal de alzada fue adoptada en un fallo dividido (2 a 1) y acogió los recursos presentados por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Uno de los ministros se pronunció a favor de mantener la rebaja del arresto domiciliario, tanto para Polizzi como para Diego Polanco, otro imputado cuya medida cautelar también había sido modificada.

Revés para Polizzi tras 9 días

El arresto domiciliario nocturno de Polizzi solo estuvo vigente durante nueve días, tras dos años de estar completamente privada de libertad en su domicilio desde su formalización por fraude al Fisco en noviembre de 2023.

La rebaja inicial había sido concedida considerando los argumentos de su defensa.

Durante la audiencia, el abogado asesor de la Fiscalía Regional, Mauricio Lártiga, argumentó que la medida debía mantenerse debido a la supuesta falta de colaboración de Polizzi con la investigación, su causa pendiente por delitos tributarios y el riesgo que representaría para la seguridad de la sociedad.