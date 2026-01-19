Caso Julia Chuñil: Justicia confirma medidas cautelares y rechaza petición de prisión preventiva para dos hijos de la víctima

Esta mañana, la Corte de Apelaciones de Valdivia desestimó el recurso presentado por la Fiscalía Regional de Los Ríos y ratificó el arresto domiciliario total para dos de los tres hijos de Julia Chuñil, imputados por los delitos de parricidio y robo con violencia.

La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió mantener el arresto domiciliario total para Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, hijos de Julia Chuñil, quienes se encuentran formalizados por el delito de parricidio.

La decisión se adoptó luego de que el tribunal de alzada rechazara el recurso de apelación presentado por la Fiscalía.

El Ministerio Público había solicitado que se aplicara la medida cautelar más gravosa a los tres imputados por su presunta participación en el crimen de la dirigente mapuche.

Sin embargo, la Corte confirmó lo determinado previamente por el Juzgado de Garantía de Los Lagos, que ordenó prisión preventiva solo para uno de los hermanos.

Se trata de Javier Troncoso Chuñil, a quien la Fiscalía identifica como el autor del delito, acusándolo de haber causado la muerte de la adulta mayor.

Respecto a las condiciones del arresto domiciliario, el tribunal estableció que Pablo San Martín deberá cumplir la medida en su domicilio ubicado en Temuco.

En el caso de Jeannette Troncoso, se fijó una nueva residencia, considerando que anteriormente vivía en la casa de su madre.

Antes de la audiencia, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, explicó que el inmueble de Julia Chuñil permanece incautado debido a las diligencias investigativas que continúan en desarrollo y que buscan dar con el paradero del cuerpo.