Caso Chinamart: Fijan para diciembre declaración de diputada Cariola ante Fiscalía por presunto tráfico de influencias y cohecho

La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola comparecerá ante el Ministerio Público el próximo 2 de diciembre, en el marco de una investigación penal por presunto tráfico de influencias y cohecho, denominado Caso Chinamart.

La fecha, solicitada por la propia congresista a través de su defensa, fue fijada luego de semanas de gestiones entre su abogado y el fiscal a cargo de la causa, Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo, consignó La Tercera.

La diligencia se enmarca en una causa abierta de forma paralela al Caso Sierra Bella, tras la detección de mensajes entre Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en los que la parlamentaria solicitaba ayuda para un ciudadano chino, Bo Yang, amigo suyo, con problemas para renovar la patente de su negocio.

Aunque por su fuero parlamentario Cariola no está obligada a declarar, la diputada decidió hacerlo voluntariamente.

En una comunicación formal enviada a su abogado Juan Carlos Manríquez, afirmó que su objetivo es colaborar con la investigación “en un marco de absoluta transparencia”.

La investigación: Favores, contactos y partes de tránsito

Además del caso relacionado con Bo Yang, el Ministerio Público investiga otras gestiones realizadas por Cariola.

Una de ellas involucra la posible intervención de la diputada ante autoridades para ayudar a otro ciudadano chino, Pingyingdi Weng, quien fue retenido por la PDI en 2022 tras haber sido condenado por facilitación de la prostitución. De acuerdo con el expediente, Cariola habría intentado interceder por él tras una solicitud de Yang.

También se analizan conversaciones en las que la diputada gestionaba —presuntamente— la reducción de más de 22 multas de tránsito por circular sin TAG durante el año 2019, por un monto que superaba el millón de pesos chilenos. En uno de los mensajes, incluso, menciona que habló con el entonces alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo (PC), para buscar una rebaja.

“Estoy tratando de bajarla. Hablé con el alcalde de Pudahuel”, le dice a su madre en marzo de 2022. La respuesta fue clara: “Mejor pagar”.

Postergación estratégica

La declaración estaba originalmente prevista para septiembre, pero fue aplazada por la propia diputada.

Entre los motivos, Cariola mencionó que se encuentra en período de posnatal parental y que su candidatura al Senado por la Región de Valparaíso ya fue oficializada por el Servicio Electoral (Servel).

En su mensaje, la legisladora explicó que la decisión de postergar su comparecencia busca evitar que su declaración sea utilizada con fines políticos, ya que dos de los diputados querellantes en la causa compiten por la reelección en la misma circunscripción donde ella es candidata.

“Me parece prudente que mi declaración se realice una vez concluidas las elecciones, para evitar cualquier riesgo de afectar la investigación y su reserva, y que mis dichos puedan ser sacados de contexto”, puntualizó.