Caso Bruma: tripulantes del Cobra quedan con arraigo, firma quincenal y prohibición de contacto entre ellos y con Blumar

El Juzgado de Garantía de Coronel fijó este lunes las medidas cautelares para los tres imputados por la muerte de siete pescadores de la lancha Bruma. La empresa Blumar, en tanto, quedó sin cautelares y el plazo de investigación se estableció en 120 días.

El Juzgado de Garantía de Coronel dictó la mañana de este lunes las medidas cautelares para los tres tripulantes del buque Cobra formalizados por la muerte de siete pescadores de la lancha Bruma, en el marco de la investigación por la colisión ocurrida hace casi un año.

En concreto, el tribunal resolvió que el capitán Roberto Mansilla y los tripulantes Luis Macaya y Jaime Sandoval queden sujetos a firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos y con la empresa Blumar.

La resolución se conoció tras varias jornadas de formalización, en una causa donde el Ministerio Público les imputó responsabilidad por la muerte de los ocupantes de la lancha Bruma.

En paralelo, el tribunal resolvió que Blumar quede sin medidas cautelares en esta etapa del proceso.

Junto con ello, el Juzgado de Garantía de Coronel fijó en 120 días el plazo para el desarrollo de la investigación.

En desarrollo…