Caso Bruma: Adelantan para marzo de 2026 audiencia de formalización de tripulantes del Cobra

Los imputados, Roberto Mancilla, Luis Macaya y Jaime Sandoval, enfrentan cargos por cuasidelito de homicidio tras la colisión con la lancha artesanal Bruma, accidente ocurrido frente a las costas de Coronel que provocó la muerte de siete pescadores.

Para el 18 de marzo de 2026, a las 08:30 horas, quedó fijada la audiencia de formalización contra los tres tripulantes de la embarcación El Cobra, propiedad de la pesquera Blumar, involucrados en la tragedia del Caso Bruma, ocurrido a principios de este año, frente a las costas de Coronel.

El hecho se investiga como un cuasidelito de homicidio.

Los imputados son Roberto Mancilla, Luis Macaya y Jaime Sandoval, a quienes se responsabiliza por la colisión con la lancha Bruma, accidente que causó la muerte de siete pescadores.

Además, se formularán cargos contra la empresa Blumar, representada por su gerente Gerardo Balbontín, como responsable de la colisión.

Inicialmente, el Juzgado de Garantía de Coronel había programado para el 13 de mayo de 2026 la formulación de cargos a solicitud del Ministerio Público, pero la fecha fue adelantada tras un pedido de los abogados de las familias de los pescadores artesanales fallecidos, quienes buscaban acelerar el proceso judicial.

El hecho ocurrió en marzo de este año, frente a las costas de Coronel, y se investiga como un cuasidelito de homicidio.