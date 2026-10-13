Caso Audio-Factop: Reprograman para marzo de 2027 audiencia de preparación de juicio oral

Para el 1 de marzo de 2027 a las 9:00 horas quedó programada la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) del Caso Audio-Factop.

La instancia se iba a realizar este martes 13 de octubre; sin embargo, fue aplazada debido a una solicitud de las defensas.

Entre los argumentos presentados se encuentra que el audio grabado por María Leonarda Villalobos sería ilegal, por lo que se pidió una audiencia especial solamente para discutir su ilegalidad como prueba.

Por otro lado, se agendó para el 28 de enero la audiencia de procedimiento abreviado para Luis Flores y Antonio Jalaff.

Durante esta jornada estaba prevista la revisión de distintas solicitudes en torno al caso que surgió en noviembre 2023 con la filtración del audio de más de 20 minutos donde se habló de pago de coimas a funcionarios del SII y de la CMF.

El Ministerio Público solicita una pena de 17 años para el abogado Luis Hermosilla, 14 años para Ariel Sauer y 20 años para Daniel Sauer.

En el caso de Luis Flores, se pidieron 12 años de prisión, aunque está la posibilidad de realizar un procedimiento abreviado. Se trata del imputado de menor participación, quien fuera gerente de STF Capital, una de las empresas propiedad de los hermanos Sauer.

También aparece Antonio Jalaff, sobre quien se solicita una pena de 10 años y 1 día; y María Leonarda Villalobos, sobre quien piden 18 años de cárcel.