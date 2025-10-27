Casino de Viña del Mar deberá apagar las luces durante la noche: Justicia falló a favor de vecino que reclamó por contaminación lumínica

La Corte de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado a favor de un vecino y le ordenó a la institución no tener las luces prendidas fuera del día.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección interpuesto por un vecino y le ordenó a la sociedad Casino del Mar S.A. apagar todas las pantallas lumínicas instaladas en la entrada principal y en el entorno del establecimiento, entre la medianoche y las siete de la mañana del día siguiente.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Segunda Sala del tribunal de alzada acogió la acción tras establecer el actuar ilegal de la recurrida al contravenir disposiciones vigentes sobre la materia.

El fallo indica que el “certificado emitido por la Superintendencia de Casinos que autoriza a la Sociedad Casino del Mar S.A. para dar inicio a la operación del Casino de Juego de la comuna de Viña del Mar, lo que incluye la operación de un restaurante-sala de espectáculos, cinco bares-salas de espectáculos y una sala de estar. Acompaña también el derecho municipal pagado por la recurrida por el periodo segundo semestre de 2025, en el que consta como conceptos ‘patente’ y ‘propaganda’”.

“Pues bien, en ninguno de los documentos referidos aparece una autorización para que las pantallas lumínicas objeto del presente juicio funcionen, menos aún consideraciones respecto de las características y límites que las mismas deban respetar. Por ende, la legalidad de las mismas no se evidencia de la documentación aportada”, se añade.

En esa misma línea, el tribunal de alzada determinó que “el derecho de todas las personas a la integridad física y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación exige que los avisos luminosos, como el que es objeto el presente recurso, deben ser apagados en horario nocturno, precisamente porque en el entender del legislador afectan los referidos derechos. Argumentar en contrario nos llevaría a desconocer la existencia de esta norma, lo que claramente no es una interpretación coherente. Es más, el artículo citado concluye que mantener las luminarias encendidas es además un acto ilegal”.

Por todo lo anterior, se resolvió que el casino -ubicado en Avenida San Martín N°199- deberá apagar las pantallas lumínicas “durante el horario comprendido entre las 00:00 y las 07:00 horas”.