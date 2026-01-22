Carro de Bomberos vuelca en Florida durante combate de incendios: 7 voluntarios lesionados

El accidente ocurrió pasada la medianoche en el sector El Cristo, en la Región del Biobío. Desde Carabineros atribuyeron el volcamiento al peso del camión y a que el terreno cedió, mientras Bomberos reportó que los afectados están en buenas condiciones.

Siete voluntarios de Bomberos resultaron lesionados luego de que el carro en el que se movilizaban volcara mientras combatían incendios forestales en la comuna de Florida, en la Región del Biobío. El hecho se registró pasada la medianoche en el sector El Cristo y los afectados fueron trasladados a centros asistenciales.

¿Qué se sabe del accidente?

El teniente Cristián Monsalve, de la Prefectura Talcahuano, explicó a 24 Horas que el volcamiento se produjo “producto del terreno y el peso del camión de bomba”. “Este cede, volcando sobre su eje, resultando un total de siete voluntarios lesionados”, señaló.

Tras el hecho, personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) concurrió al lugar y constató que los voluntarios presentaron lesiones leves, por lo que fueron derivados a centros de salud.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, Manuel Calvo, indicó que los siete voluntarios se encuentran “en buenas condiciones”. “Dos se van a quedar con control, pero todos están dados de alta (médica)”, añadió.Calvo también explicó que el volcamiento se produjo a raíz de que el “terreno cedió” mientras se realizaban labores de combate del incendio. Sobre la situación en la zona, sostuvo que “el incendio se está conteniendo en algunos sectores” y que durante esta jornada retomarán las tareas en terreno.

Bomberos retomará las labores de combate y contención en la zona, de acuerdo con lo señalado por el comandante Calvo. No se informó una evaluación adicional del vehículo ni eventuales medidas posteriores tras el accidente.