Este jueves, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, por 59 votos a favor, 40 en contra y 22 abstenciones, el proyecto de ley que buscaba prohibir y sancionar la organización de carreras de perros, especialmente la de raza galgo.

El resultado de la votación no fue suficiente para aprobar la iniciativa impulsada por los diputados Alejandro Bernales y Vlado Mirosevic, junto al ex parlamentario y actual convencional constituyente Renato Garín, por lo que la moción quedó archivada y no se podrá legislar al respecto hasta pasado un año.

¿Qué proponía el proyecto?

El texto modificaba la Ley 20.380, sobre protección de animales, y buscaba prohibir toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional.

Para ello, se establecía una sanción de presidio menor en su grado mínimo -61 a 540 días- y multa de hasta más de millón y medio de pesos.

⭕️RECHAZADO | Cámara rechaza idea de legislar de proyecto que prohíbe y sanciona la organización de carreras de perros. Recibió 59 votos a favor, 40 en contra y 22 abstenciones. La iniciativa queda archivada. pic.twitter.com/vKUHkZqn2L — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 23, 2021

El debate

Las posiciones en la discusión del proyecto fueron muy contrapuestas. Los defensores de la iniciativa pidieron eliminar esta actividad por considerar que atenta contra los animales, enfatizando que se trata seres sintientes que reciben tratos vejatorios.

En esa postura se manifestaron, por ejemplo, los diputados Mirosevic, Catalina Pérez (RD) y Félix González (Partido Ecologista Verde).

Por el contrario, otras opiniones calificaron a los criadores de perros galgos como “los verdaderos animalistas”. En esta línea intervinieron diputados como José Pérez (Partido Radical), Pablo Prieto (independiente) y Pedro Álvarez-Salamanca (UDI).

Estos últimos pidieron, más que prohibir las carreras, regularlas y fiscalizar. Además, descartaron que los maltratos descritos en el proyecto sean la norma.