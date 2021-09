Un duro rechazo se presenció durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados cuando se discutía el proyecto que busca prohibir y sancionar las carreras de perros, especialmente las de raza galgo.

Parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo se manifestaron en contra de la iniciativa que continuará su debate este jueves 23 de septiembre.

Dentro de los diputados que se mostraron contrarios al proyecto, estuvo el independiente Pedro Velásquez, quien dijo que ha habido “una serie de organizaciones que solamente ven la parte negativa de una actividad tradicional, así como lo es el rodeo, las carreras de caballo y ahora en relación a los perros galgos. Es decir, si lamentablemente alguno de estos haya sufrido, colocan en el saco a todos”.

“Eso no es posible cuando la tradición es mucho más fuerte que la propia ley. En Argentina se prohibió, pero ha habido mucho más todavía, poque cuando se prohíbe algo que está en la tradición de las personas, especialmente en el campo, la gente vuelve a revelarse y genera que estas carreras sean peores que no legislar de una manera tal que se cumplan con todo lo objetivo”, agregó.

Por su parte, el diputado Pedro Prieto (independiente) expresó: “yo quiero felicitar a los animalistas, pero cuando me refiero a los animalistas hablo de los galgueros. Los galgueros y lo digo con mucho respeto. Mi padre, que no está vivo, tuvo más de 50 perros galgos y esta historia la cuento siempre: nunca me cortó las uñas, la preocupación por sus perros era la misma preocupación que tienen todos los galgueros por sus perros, como tiene el huaso por sus caballos”.

“Entonces, cortémosla con las mentiras cuando se dice que se abandonan, que se pichicatean los perros. Creo que eso es completamente falto. La gente que vive en el sector rural, la gente que vive en el sector del campo, es su animal, es parte de su familia. Por lo tanto, yo digo con fuerza que voy a votar en contra porque estoy por la regulación. Una regulación seria y responsable”.

“Yo creo que de una vez por todas respetémonos. Los mayores animalistas son galgueros de Chile. Cada uno cuida su perro”, concluyó.

En tanto, la diputada de Renovación Nacional (RN) Camila Flores dijo que “detrás de esto también hay empleabilidad, hay una serie de situaciones muy positivas para las comunidades, para las comunidades, donde se generan este tipo de actividades deportivas”.

Desde la oposición, el diputado del Partido Radical (PR) José Pérez defendió enfáticamente la disciplina, manifestando que votará en contra del proyecto. Mientras que los diputados Gabriel Ascencio (DC) y Andrea Parra (PPD) anunciaron que abstendrán.

“Yo me voy a abstener porque no encuentro razón ni para uno ni para otro lado, sino que creo que esto exige un estudio mayor acerca de lo que nosotros debiéramos hacer”, expresó Ascencio.

En tanto, quienes adelantaron que votarán a favor del proyecto fueron los diputados Félix González (Partido Ecologista Verde), Vlado Mirosevic (Partido Liberal), Catalina Pérez (Revolución Democrática) y Tomás Hirsch (independiente).