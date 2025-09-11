Carolina Tohá cierra su campaña con deuda de $177 millones tras primarias oficialistas: Servel revisa su rendición de gastos

Además, el PPD y Tohá deberán enfrentar en solitario el desafío financiero, sin apoyo adicional del resto de los partidos que respaldaron su candidatura.

A un mes del cierre del plazo para entregar los reportes financieros de campaña, el Servicio Electoral (Servel) revisa actualmente la rendición del comando de Carolina Tohá, exprecandidata presidencial del Partido por la Democracia (PPD), quien culminó su participación en las primarias del oficialismo con una abultada deuda.

De acuerdo con los antecedentes publicados por el Servel, la campaña de Tohá recaudó un total de $260 millones, pero sus gastos superaron los $437 millones, generando un pasivo exacto de $177.600.332.

Esa cifra la convirtió en la candidata con el mayor nivel de gasto entre los cuatro que compitieron en las primarias, y en la única que terminó con una deuda millonaria, según consignó La Tercera.

Pese a que el organismo electoral no interviene en la forma en que se saldan las deudas, sí tiene la función de fiscalizar que no se hayan cometido excesos o irregularidades en el financiamiento. Como las primarias no contaron con recursos fiscales, será la propia Tohá —junto con el PPD— quien deberá hacerse cargo de las obligaciones pendientes con proveedores y colaboradores.

Desde el PPD aseguran que el trámite fue entregado en regla y que ahora están a la espera de eventuales observaciones por parte del Servel. Sin embargo, al interior del bloque que respaldó su candidatura —que incluía al Partido Socialista, Liberal y Radical— el tema no ha sido discutido, y no se espera que esas colectividades aporten recursos adicionales, en parte por sus propias limitaciones presupuestarias.

En contraste, el resto de los contendores terminó con cuentas equilibradas o con saldos positivos. Jeannette Jara, del Partido Comunista y ganadora de la primaria, finalizó su campaña con un superávit de cerca de $286 mil pesos.

Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (Frevs), por su parte, informaron ingresos y gastos similares, sin dejar deudas.