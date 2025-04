Carolina Tohá agradece al PS por apoyo a su candidatura: “En sus luchas está la historia de Chile y también mi propia historia”

La abanderada del Socialismo Democrático agradeció el respaldo del PS, tras la declinación de la candidatura de Paulina Vodanovic. En las primarias, se enfrentaría a Gonzalo Winter y Jeannette Jara.

La carrera presidencial es dinámica y el oficialismo lo está demostrando. Finalmente, hubo humo blanco en el Socialismo Democrático y se concretó la ecuación de una alianza histórica entre el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD). El Comité Central del PS resolvió aceptar la propuesta de su presidenta, Paulina Vodanovic, y respaldar la candidatura de Carolina Tohá, dejando atrás los cruces que ambas protagonizaron.

Gracias al Partido Socialista por proclamarme como su candidata. Me emociona profundamente. En sus luchas está la historia de Chile y también mi propia historia. Gracias por confiar en mí. Vamos con esperanza, por un nuevo tiempo para Chile.#CreoEnChile — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) April 30, 2025

En este tiempo, la candidata del PPD ha logrado sumar apoyos del Partido Liberal, del Partido Radical y, ahora, de los socialistas. Sobre la decisión del comité central, expresó que se siente emocionada. Durante estos días —describió— se ha convivido con diversas situaciones, entre preguntas y especulaciones.

“La verdad es que los que estamos hoy día aquí de pie tenemos una historia en común que es más profunda, tiene más peso que cualquier vicisitud que la vida política pueda provocar. Para mí, llegar hasta aquí hoy, a puertas de la inscripción de las primarias del día de mañana, representa un encuentro con una historia de la que me siento parte, con la que he vivido toda la vida. Mi familia es parte de la familia socialista, crecí ahí, me sentí parte de esas ideas y debuté en la política en ese mundo. Siempre he sentido que ese es el mundo del que soy parte y el que le propongo a Chile”, expresó.

En esa línea, complementó que el mundo de las ideas es lo que ha movido al los socialistas durante sus 92 años de historia, marcados por un compromiso con la democracia, por tropiezos históricos y por la capacidad de salir adelante gracias a una convicción en valores profundos. También, dijo, por una “gran resiliencia, que no consiste solo en aguantar; consiste en aprender de las caídas, consiste en buscar en los momentos de dolor la esperanza que siempre está ahí, para no quedarnos inundados en la pena, no quedarnos sometidos por la rabia. Esa es la historia del Partido Socialista”.

“En esa historia, hoy hay un presente en nuestro país que reclama que el Socialismo Democrático levante una voz, proponga liderazgo, proponga un camino hacia adelante, congregue a una mayoría progresista y de centroizquierda. Yo me siento muy honrada, muy agradecida de que el PS se sume a este camino que estamos construyendo. Es un apoyo fundamental para lo que viene, para la primaria ciertamente, pero sobre todo para la presidencial, para esa disputa por conquistar la mayoría de Chile. Y me siento llegando aquí con todo ese recorrido que hemos hecho, pero también me siento llegando de la mano de mi padre, de lo que fue su vida, de lo que fue su amor por este partido, su entrega por sus ideas y también el amor por Chile, y la ternura con que se dedicó al servicio público. Creo que eso está más vivo que nunca”, expresó.

Tras esta determinación, expuso que se siente respaldada: “Llegamos aquí por esa puerta que no estaba preparada, porque esto pasó ahora, en los últimos minutos. Y vamos a salir de esa puerta hoy día más fuertes de lo que entramos”, concluyó la exministra, agradeciendo a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.