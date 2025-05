Leitao tras preinforme de Contraloría por pagos excesivos de horas extras en Peñalolén: “Fuimos siempre muy cuidadosos”

La subsecretaria de Prevención del Delito y exalcaldesa de Peñalolén aseguró que los procedimientos fueron ajustados a la normativa y pidió esperar el informe final antes de emitir juicios: “No podemos sacar conclusiones anticipadas”.

La actual subsecretaria de Prevención del Delito y exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, se refirió este martes al preinforme emitido por la Contraloría General de la República (CGR), que cuestiona el pago de horas extraordinarias durante el último año de su gestión al mando del municipio.

¿Qué dice el preinforme?

Según el documento preliminar del órgano contralor, se detectó una alta concentración de horas extras, tanto diurnas como nocturnas y en días festivos, asignadas a personal municipal entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de octubre de 2024.

En algunos casos, estas asignaciones habrían alcanzado montos cercanos al millón de pesos mensuales por concepto de horas extraordinarias.

Ante los cuestionamientos, Leitao defendió la gestión municipal durante su administración y descartó categóricamente la existencia de prácticas irregulares deliberadas. “Fuimos siempre muy cuidadosos en este tema”, sostuvo.

¿Qué dijo Leitao?

La exjefa comunal reconoció que desconoce los detalles específicos de las observaciones del informe, ya que este aún se encuentra en carácter de reservado.

“No sé qué funcionarios se trata, no sé de qué corresponde, quién era la dirección que autorizaba esa hora, quién la certificaba, etcétera. No lo sé, entonces no le puedo responder el detalle porque no lo tengo a la vista porque es un preinforme que es reservado”, explicó.

Asimismo, enfatizó que los procesos de validación de horas extras siempre se realizaron conforme a la normativa vigente.

“En múltiples oportunidades hicimos análisis de la hora extraordinaria, revisamos los procesos de hora extraordinaria y yo puedo dar fe de que todos esos procesos estuvieron acorde a lo que la ley así lo estipula”, aseguró.

En caso de que se determine la existencia de irregularidades, Leitao manifestó que deben investigarse con el debido proceso. “Si alguna persona hubiese cometido alguna falta administrativa en términos de haber realizado de mala forma o haber mal utilizado el sistema de marcaje a través del libro, es algo que se tendrá que investigar y, por supuesto, la municipalidad tendrá que desarrollar los sumarios que correspondan”, afirmó.

La subsecretaria también hizo un llamado a no apresurar juicios mientras no exista un dictamen definitivo de la Contraloría.

“Lo que pido es no sacar conclusiones anticipadas. Esperemos el informe final respecto de esto y, por supuesto, siempre si se detecta una irregularidad que es administrativa respecto de haber hecho errores en el marcaje u otras cosas, o hubo dolo respecto de alguien que marcó con dolo algo que no había realizado, por supuesto que deben perseguirse las responsabilidades que correspondan”, concluyó.