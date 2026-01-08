Carmona evita contrariar a Jadue tras duras críticas a Boric y ministros PC, pero recalca que “no es la tarea de hoy” evaluar al Gobierno

El presidente del Partido Comunista se refirió al duro emplazamiento de Jadue contra la ministra Camila Vallejo y contra el Ejecutivo.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a los duros dichos emitidos por el exalcalde y excandidato presidencial de la colectividad, Daniel Jadue, en relación con el Gobierno de Gabriel Boric e incluso contra ministros militantes del PC.

Jadue había asegurado que “hoy escuchaba la declaración de una ministra que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela les podía pasar a ellos que estaban en el gobierno. ¿Será que es tal la desconexión de esta ministra de la realidad que ha generado su gobierno que se creen revolucionarios todavía?”.

Al respecto, en diálogo con CNN Chile, Carmona fue consultado sobre si comparte las críticas al Ejecutivo, ante lo cual replicó que “hoy tenemos comisión política. Yo no tengo toda la información. Vamos a evaluar todas las cosas que se han dicho”.

“Cuando el PC se vaya a referir al Gobierno, va a hacerlo a través de Bárbara (Figueroa), de mi o de una delegación que estimemos. Dijimos que hay que evaluar al Gobierno, pero para eso faltan tres meses para que termine. Por tanto, esa no es la tarea de hoy día”, añadió.

Del mismo modo, se le preguntó si el emplazamiento fue un error de Jadue, ante lo cual señaló que “no voy a meterme en un debate con Daniel que no me conduce a nada. Prefiero que se reuna la dirección del partido”.

“No entraré en una discusión que no es muy conducente al tema de fondo. Si yo quisiera resolver algo de la convivencia entre dirigentes, tengo que hacer un procedimiento que convengamos colectivamente”, sentenció Carmona.