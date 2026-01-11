Carmona discrepa con Boric respecto a Cuba: “Es una democracia adecuada a lo que es su historia y desarrollo”

El presidente del Partido Comunista se refirió a los dichos del mandatario, quien reconoció a Cuba como una dictadura.

Las declaraciones del Presidente Gabriel Boric respecto a que Cuba no es una democracia sino “una dictadura” marcan una diferencia de lo que han sido los comentarios habituales desde un sector de la izquierda que ha matizado lo que ocurre en la isla.

En diálogo con El País de España, el mandatario comentó que Cuba “es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión. Eso desde cualquier punto de vista es una dictadura“.

“La primera responsabilidad es de quienes gobiernan Cuba, aunque no se pueden negar los efectos del bloqueo”, añadió el Presidente.

Al respecto habló Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, uno de los que ha defendido su postura sobre la isla y su sistema político.

En 24 Horas Carmona aseguró que “para evaluar la situación de cada país, primero hay que asumir cuál es la situación de cada país”.

“Si uno le va a pedir a Cuba, una isla de este porte a 90 millas de Estados Unidos, que por un momento estar luchando contra el régimen de Batista encabezaron una insurrección lograron liberar un país… Esta es de las dictaduras que creó más deportistas, más artistas, más científicos, más médicos, más tarea humanitaria (…) Ellos tienen una historia de ellos”, expresó Carmona.

En ese sentido, descartó ser partidario de replicar el modelo que persiste en Cuba, detallando que es responsabilidad de quienes viven allí determinarlo.

“¿Yo soy partidario para Chile de un solo partido? No. ¿Yo soy partidario de una situación distinta de lo que es la consulta y el pronunciamiento? No. ¿Yo soy partidario de una economía para Chile que no sea mixta? Tampoco”, agregó.

Consultado sobre si comparte o no los dichos del mandatario, contestó: “No, no lo comparto (…) Es una democracia adecuada a lo que es la historia y desarrollo que tiene hoy por opción Cuba”.