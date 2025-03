“He actuado apegada a las leyes, estoy tranquila”: Cariola tras allanamiento por investigación sobre caso Sierra Bella

A través de un comunicado, la parlamentaria detalló que, a pesar de encontrarse hospitalizada tras su reciente parto, entregó voluntariamente los dispositivos electrónicos solicitados.

La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, se pronunció este lunes sobre el allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en su domicilio, como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias.

A través de un comunicado, la parlamentaria detalló que, a pesar de encontrarse en condiciones delicadas tras su reciente parto, entregó de “manera voluntaria” los dispositivos electrónicos solicitados por la PDI, los cuales fueron entregados a través de sus familiares.

“Habiendo terminado mi trabajo de parto recientemente, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares. Por la naturaleza de las condiciones en que me encuentro, desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial”, expresó.

Asimismo, la diputada afirmó que, “como autoridad he actuado en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”.

Cabe recordar que hasta el momento, Cariola no ha sido formalizada en el caso ni ha recibido notificación sobre su vinculación formal en el proceso.