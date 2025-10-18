Cardenal Fernando Chomali recibe titularidad de parroquia en Roma

La ceremonia estuvo presidida por el párroco Giuseppe Caccavari, marcando oficialmente la incorporación de Chomali al clero de Roma.

Este sábado, el Cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago de Chile, obtuvo la posesión de su iglesia titular San Mauro Abate, ubicada en Roma (Italia), en el barrio Fonte Ostiense.

La ceremonia estuvo presidida por el párroco Giuseppe Caccavari, marcando oficialmente la incorporación de Chomali al clero de Roma como Cardenal Presbítero de la Iglesia de San Mauro Abate.

Caccavari señaló que para la comunidad es “un gran don de Dios y un signo de comunión con Pedro”. “San Mauro Abate es una luz en medio de un barrio que antes fue muy golpeado por la droga y la pobreza; hoy es una comunidad con muchas familias jóvenes abiertas a la vida, con numerosas vocaciones sacerdotales y laicales”, agregó.

Diversas autoridades eclesiásticas y civiles estuvieron presentes en la ceremonia. Entre ellos Monseñor Andrés Ferrada, secretario del Dicasterio para el Clero; Monseñor Álvaro Chordi, obispo auxiliar de Santiago; Monseñor Felipe Bacarreza, obispo emérito de Los Ángeles; además de la presencia de sacerdotes chilenos que residen en Roma, la embajadora de Chile ante la Santa Sede, Patricia Araya, y representantes de la comunidad chilena en Italia.

¿Qué significado y vínculo marca con Roma?

Desde la institución explicaron que cuando un obispo de otra parte del mundo es nombrado cardenal -alto dignatario de la Iglesia católica elegido por el Papa para ayudarle en su Gobierno- pasa simbólicamente a ser parte del clero de Roma, recibiendo una iglesia allí.

En el boletín oficial de la Sala de Prensa de la Santa Sede indica que, Monseñor Fernando Chomali, cuando fue creado cardenal en el consistorio del 7 de diciembre de 2024, se le asignó la iglesia titular de San Mauro Bate.

Chomali continuará con sus actividades en la Santa Sede y se reunirá con el Papa León XIV en una audiencia privada la jornada del día Lunes 20 de octubre.