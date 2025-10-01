Cardenal Chomalí dice que “cada suicidio es un fracaso de la sociedad” y que “abordarlo es una exigencia ética urgente”

El arzobispo de Santiago manifestó que urge reflexionar sobre la sociedad que hemos construido, la cual "llena de exigencias inhumanas, nos deja solos y vacíos, y que terminan por enfermarnos".

Durante las últimas semanas, se ha conocido sobre una serie de incidentes en el Metro de Santiago.

En distintas oportunidades, la empresa ha informado sobre interrupciones en el servicio debido a la presencia de personas en la vía. Solo en septiembre se reportaron 7 casos, según indicó la Federación de Sindicatos de Metro.

Bajo ese contexto, el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, alertó por tomar acciones urgentes sobre esta situación.

“El suicidio está haciendo estragos en Chile. Urge reflexionar sobre la sociedad que hemos construido que, llena de exigencias inhumanas, nos deja solos y vacíos, y que terminan por enfermarnos”.

“Cada suicidio es un fracaso de la sociedad. Abordarlo es una exigencia ética urgente”.

El suicidio está haciendo estragos en Chile. Urge reflexionar sobre la sociedad que hemos construido que, llena de exigencias inhumanas, nos deja solos y vacíos, y que terminan por enfermarnos. Cada suicidio es un fracaso de la sociedad. Abordarlo es una exigencia ética urgente. — Card. Fernando Chomali (@FernandoChomali) October 1, 2025

Si tú o alguien que conoce está pasando por un momento difícil no estás solo/a.

En Chile existe la línea “No estás solo, no estás sola” *4141, la cual es completamente gratis y se encuentra disponible las 24 horas de lunes a domingo.

Las personas que estén enfrentando una emergencia o crisis de salud mental asociada al suicidio se podrán contactar con un psicólogo especialmente capacitado para escuchar y ayudar a quien lo requiera.