Carabineros y Ejército rescatan a pasajeros de un bus y 20 motociclistas varados en San Pedro de Atacama por hielo y fuertes vientos

Un operativo conjunto de Carabineros y el Ejército permitió asistir a cerca de 60 personas que quedaron varadas en la ruta internacional 27-CH, en el sector cordillerano de San Pedro de Atacama, luego de que un camión sufriera un accidente debido a la presencia de hielo en la calzada.

Según lo informado por Radio Biobío, el vehículo de carga perdió el control y obstaculizó el tránsito, impidiendo el paso de un bus con 37 ocupantes y una veintena de motociclistas que viajaban desde el paso Jama hacia San Pedro de Atacama. El conductor del camión resultó sin lesiones.

La emergencia movilizó a funcionarios de la Segunda Comisaría de San Pedro de Atacama, personal del Retén Toconao y una patrulla del GOPE. Los equipos priorizaron la asistencia de personas con síntomas de mal de altura, enfermedades preexistentes y mayor vulnerabilidad ante las condiciones climáticas.

De acuerdo con el balance de las 22:15 horas, el Ejército inició la evacuación de 20 motociclistas hacia sectores de menor altitud. Entre ellos había una mujer que sufrió una lesión en el hombro izquierdo producto de una caída.

El capitán Emanuel Guerra, subcomisario de los Servicios de la Segunda Comisaría de San Pedro de Atacama, explicó que “venimos en rescate de personas que se quedaron varadas producto de las condiciones climáticas consistentes en hielo y fuertes vientos“.

El oficial agregó que “en la ruta se gestionó un camión en el cual se pudieron bajar a 20 motociclistas, quienes se mantenían a la intemperie, y nos estamos trasladando al sector de Hito Cajón para realizar los primeros auxilios y se procede a la individualización de estas personas”.

El operativo se extendió hasta cerca de la medianoche, mientras Carabineros coordinaba la recepción de los evacuados y su eventual derivación a centros asistenciales. El balance definitivo de personas rescatadas quedó pendiente.