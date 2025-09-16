Carabineros y Carlos Pinto se unen en campaña preventiva para las Fiestas Patrias: “Si tomas, no conduzcas”

El spot busca generar conciencia en los conductores sobre la responsabilidad que tienen cuando están frente al volante.

Carabineros y Carlos Pinto se unieron en una campaña preventiva para estas Fiestas Patrias.

Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito durante este 18, la institución policial lanzó un spot preventivo junto al reconocido periodista y director, Carlos Pinto, recordado por emblemáticos programas como Mea Culpa y El Día Menos Pensado.

El registro dura 48 segundos y se muestra a una pareja junto a su bebé al interior de un auto. La mujer le pregunta al hombre “¿estás seguro que puedes manejar? No estamos solos”, haciendo alusión al estado de ebriedad del sujeto y a que iban junto a su hija. A pesar de ello, el hombre manejó y provocó un accidente de tránsito.

Luego, se le muestra llorando y siendo entrevistado por personal de la SIAT de Carabineros.

En ese momento, aparece Carlos Pinto diciendo “es tarde para llorar”, acompañado por el mensaje “si tomas, no conduzcas”.

La campaña busca “concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad al volante, haciendo especial énfasis en que el consumo de alcohol y drogas es totalmente incompatible con la conducción”, indicaron desde la institución.

En ese sentido, apela a la conciencia de quienes conducen. Después de un accidente, es tarde para lamentarse por sus terribles consecuencias.

“El llamado es claro: disfrutar de nuestras tradiciones es posible, pero siempre con seguridad y responsabilidad”, remarcaron desde Carabineros.

Cabe recordar que los fines de semana largos y festividades son fechas en que se registra un aumento significativo en los accidentes viales. Durante las celebraciones de Fiestas Patrias del 2024 se reportaron más de 1.500 siniestros, dejando un total de 66 personas fallecidas.

Puedes ver el spot a continuación: