Carabineros vinculados con narcotráfico: Concretan detención de tres uniformados de La Granja por investigación de microtráfico

El Departamento de Asuntos Internos de Carabineros detuvo en las últimas horas a 3 funcionarios de la 13ª Comisaría de La Granja, acusados de mantener vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, las capturas se concretaron tras una serie de allanamientos ejecutados tanto en dependencias de la unidad policial —donde se registraron los casilleros de los efectivos indagados— como en los domicilios particulares de los involucrados, en el marco de un proceso judicial por microtráfico.

La acción policial concluyó con la aprehensión de un sargento segundo por cohecho y violación de secreto, un sargento primero por tenencia de armas prohibidas y un carabinero por microtráfico.

Las diligencias continúan abiertas y el Ministerio Público mantiene a otros cuatro uniformados bajo investigación, mientras que los tres arrestados pasarán a control de detención en las próximas horas.