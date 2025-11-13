Carabineros y Ministerio de Seguridad presentan “Estrategia policial Anti Turbazo”: ¿Cómo operará?

El plan estará establece acciones en tres ejes: prevención, control y persecución penal.

En el marco del aumento de los denominados “turbazos”, Carabineros y la Subsecretaría de Seguridad Pública anunciaron la nueva “Estrategia policial Anti Turbazo”, con el objetivo de reducir los delitos de robo con violencia o intimidación en domicilios de la Región Metropolitana.

La iniciativa fue diseñada por el Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros y contempla acciones en tres ejes: prevención, control y persecución penal.

Plan anti turbazos

El plan iniciará su ejecución durante noviembre a través de la Jefatura de Zona Metropolitana. Con ese objetivo, se dispuso de un Plan Operativo que refuerza los patrullajes en comunas de acuerdo a la georreferenciación del delito mediante el uso de drones, cuarteles móviles y patrullas mixtas.

Desde la institución detallaron que “el dispositivo cuenta con recursos logísticos de la Prefectura de Radiopatrullas e Intervención Policial y la Escuela de Suboficiales, e integra a personal especializado en operación de drones certificado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, junto a alumnos en práctica profesional que cumplen funciones de apoyo operativo”.

Junto con ello, los trabajos se harán en dos fases nocturnas, con despliegues simultáneos en distintas comunas de la región.

Mientras que en ámbito comunitario, “las Oficinas de Integración Comunitaria impulsarán campañas de autocuidado y trabajo conjunto con las Juntas de Vecinos, promoviendo la denuncia oportuna y el empoderamiento ciudadano frente al delito”.